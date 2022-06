POL-PDNR: Ausgelöster Heimrauchmelder führt zu Feuerwehreinsatz

Kleinmaischeid (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Iserstraße in Kleinmaischeid ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW Mazda beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher/-in befuhr die Iserstraße in Richtung Thalhausen. Beim Vorbeifahren touchierte der / die Fahrzeugführer/-in der geparkten PKW im Bereich der Fahrerseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet ...

