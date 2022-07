POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Werlte (ots) - Gestern gegen 15.05 Uhr kam es in Werlte in der Loruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30. und ein 35-Jähriger fuhren mit Ihren E-Scootern auf dem Radweg der Loruper Straße in Richtung Werlte. In Höhe eines Parkplatzes beabsichtige der 30-Jährige nach links auf diesen aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem daneben fahrenden 35-Jährigen. Der 35-Jährige erlitt dabei eine Fraktur am ...

mehr