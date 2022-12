Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallbeteiligter Fußgänger gesucht - Frau in Bus bei Vollbremsung verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem bei einem Verkehrsunfall in Horst am Donnerstag, 15. Dezember 2022, eine Frau in einem Bus verletzt worden ist, sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Als ein 49-jähriger Busfahrer um 15.55 Uhr von einer Haltestelle an der Buerer Straße/Turfstraße anfuhr, trat ein unbekannter Fußgänger Zeugenangaben zufolge unvermittelt an einer roten Ampel auf die Fahrbahn. Aufgrunddessen musste der Busfahrer eine Notbremsung durchführen. Eine 73-jährige Gladbeckerin, die sich mit ihrem Rollator im Bus befand, stürzte dadurch. Die schwerverletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nun bitte die Polizei den unfallbeteiligten Fußgänger, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Der Mann ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank, hatte graues Haar und trug eine rote Jacke sowie eine Brille. Auch Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0209 365 6250 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

