Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung vor einer Diskothek

Gelsenkirchen (ots)

Vor einer Diskothek an der Johannes-Rau-Allee in Bismarck kam es am Samstagmorgen, 17. Dezember 2022, zum Streit. Gegen drei Uhr wurden Polizeibeamte und Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten unter anderem auf einen 23 Jahre alten Mann aus Hamm, der angab, von einem 22 Jahre alten Mann aus Oberhausen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Gründen für den Streit dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell