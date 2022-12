Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche bringen Zigarettenautomaten zur Detonation/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am vergangenen Sonntagabend, 18. Dezember 2022, am Winkelmannshof in Erle im Einsatz. Unbekannte hatten dort gegen 18.20 Uhr einen Zigarettenautomaten zur Detonation gebracht. Eine Zeugin rief die Polizei, weil sie drei Personen beobachtet hatte, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Durch die Detonation wurde sowohl der Automat, als auch ein in der Nähe stehendes Fahrzeug beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten den Rest des Automaten ab. Polizeibeamte sicherten Spuren. Die drei Tatverdächtigen flüchteten nach der Detonation in Richtung Frankampstraße. Alle drei sollen zwischen 14 und 15 Jahre alt und schlank sein. Einer von ihnen trug eine weiße Kappe. Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell