Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Raub mit Schusswaffe

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Tätern, die am Sonntagabend, 18. Dezember 2022, eine Trinkhalle in Schalke ausgeraubt haben. Die beiden Räuber drangen gegen 19 Uhr in das Geschäft an der Gewerkenstraße ein, bedrohten die 59-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und zwangen sie zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mitsamt der Beute zu Fuß in Richtung Bismarckstraße. Die Gesuchten sind 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,50 bis 1,60 Meter groß, waren beide dunkel gekleidet, trugen jeweils eine Wollmütze und hatten ein dunkles Halstuch vor das Gesicht gezogen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

