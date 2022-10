Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Reisenden am Bahnhof

Kleve - Emmerich (ots)

Am 04.10.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende am Bahnhof Emmerich. Beim Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Fahndungsbeständen wurde bekannt, dass gegen einen 24 - jährigen Rumänen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg vorlag. Zuvor hatte das Amtsgericht Gemünden am Main im Jahr 2021 wegen Diebstahls mittels Strafbefehl eine Geldstrafe von 4040 Euro gegen ihn verhängt. Da er den Betrag nicht zahlen konnte brachte ihn die Bundespolizei zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 101 Tagen in die Justizvollzugsanstalt.

