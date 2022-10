Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Schmierereien im Bahnhof Beelen - Tatverdächtiger greift Bundespolizisten an

Münster - Beelen (ots)

Aus einer Gruppe von Fußballfans heraus hat am Sonntagabend (02. Oktober) ein 24-Jähriger am Bahnhof Beelen ein Wartehäuschen mit einem wasserfesten Stift beschmiert.

Eine Zeugin dieser Sachbeschädigung teilte einem Zugbegleiter ihre Beobachtungen mit. Dieser informierte die Bundespolizei. Bei der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Münster wurde die Gruppe von Anhängern des SC Preußen Münster durch die Bundespolizei in Empfang genommen. Die Personalien der Mitglieder der Gruppe wurden festgestellt. Der tatverdächtige Münsteraner war aufgrund einer guten Personenbeschreibung schnell identifiziert. Er weigerte sich, seine Personalien anzugeben und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Als ein Bundespolizist ihn am Arm festhielt, attackierte er diesen mit gezielten Tritten. Der Beamte blieb trotz eines Trittes in den Unterleib unverletzt.

Gegen den Münsteraner wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell