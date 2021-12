Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Ampelmast gefahren

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (26.12.2021) sind ein 20 Jahre alter Peugeot-Fahrer sowie sein 19 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 21.35 Uhr mit seinem Wagen in der Ludwigsburger Straße in Richtung Kelterplatz unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn verlor der 20-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen einen Bordstein und schließlich gegen einen Ampelmast. Der Fahrer sowie ein Mitfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um beide Personen und brachten sie in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

