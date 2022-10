Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 32-Jähriger greift Bundespolizei und Rettungsdienst an

Hamm (ots)

Ein 32-Jähriger hat am Samstagabend (01. Oktober) im Hauptbahnhof Hamm Bundespolizisten angegriffen, nachdem er im Zug aus Soest ohne Fahrschein und Maske angetroffen worden war.

Der kontrollierende Zugbegleiter forderte die Bundespolizei zur Ankunft im Hauptbahnhof Hamm zur Hilfe an. Der mit 1,7 Promille alkoholisierte Marokkaner war gegenüber den Bundespolizisten derart aufgebracht, dass er mehrfach zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auf dem Transport zur Wache griff er die Polizisten mit Tritten und Spucken an. Zwei Beamte brachte der Mann zu Fall und versuchte, sich selbst zu verletzen. In der Zelle randalierte er weiter, bis er kollabierte. Durch den angeforderten Rettungsdienst wurde der Mann in eine Klinik verbracht. Auf dem Weg dorthin griff der Marokkaner im Rettungswagen erneut die beteiligten Kräfte von Bundespolizei und Rettungsdienst an. Zur weiteren Behandlung wurde er wieder gefesselt.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Leistungserschleichung. Das Geschehen wurde durch Bodycams aufgezeichnet. Nachdem der in Möhnesee wohnende Mann im Krankenhaus geschlafen und sich wieder beruhigt hatte, konnte er noch in der Nacht entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell