Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 39-Jähriger beschädigt zahlreiche Fahrzeuge

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am vergangenen Samstagmorgen, 17. Dezember 2022, einen 39 Jahre alten Mann in Schalke in Gewahrsam genommen. Der Olsberger wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er im Vorbeigehen Fahrzeuge im Bereich Grillostraße beschädigte. Der Zeuge rief die Polizei und folgte dem Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten. Die Polizisten konnten den Mann in einem Hausflur an der Schalker Straße antreffen. Er führte ein Messer mit sich, das als Tatwaffe in Betracht kommt. Da der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, einen freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort aber ablehnte, brachten ihn die Beamten zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss kam der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam. Die Behandlung einer Verletzung, die er sich selbst mit dem Messer zuzog, lehnte er ab. Bisher haben sich gut 25 Fahrzeughalter gemeldet, deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell