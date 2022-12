Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Waren aus Supermarkt entwendet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Bulmke-Hüllen, sucht die Polizei Zeugen der Tat vom Freitag, 16. Dezember 2022. Zwei Unbekannte hatten gegen 21.55 Uhr den Kassenbereich des Geschäfts an der Straße "Im Mühlenfeld" mit vollgepackten Einkaufstüten passiert, ohne die vermutlich gestohlenen Waren darin zu bezahlen. Als sie von einem Mitarbeiter angesprochen wurden, bedrohte ihn einer der Unbekannten. Im Anschluss entfernten sich die beiden Täter zu Fuß. In Begleitung waren sie dabei von zwei anderen Männern, die zuvor Waren in dem Geschäft erworben hatten. Der eine Täter ist ungefähr 1,88 Meter groß, schlank und war mit einer schwarzen Jacke der Marke "Wellensteyn", einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Der andere Mann ist circa 1,80 Meter groß, etwa 27 bis 29 Jahre alt und ebenfalls schlank. Er hat sonnengebräunte Haut, blaue Augen, hellbraunes, zur Seite gekämmtes Haar und trug eine schwarze Jacke sowie blaue Jeans. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

