Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bogestra-Mitarbeiter mit Messer bedroht

Gelsenkirchen (ots)

Gegen einen 44-Jährigen, der am Samstag, 17. Dezember 2022, in der Altstadt zwei Mitarbeiter der Bogestra bedroht hat, hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gelsenkirchener war gegen 13.15 Uhr an der U-Bahnhaltestelle am Hauptbahnhof von den 21 und 34 Jahre alten Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe angesprochen worden. Darauf reagierte der 44-Jährige ungehalten und bedrohte die beiden Männer mit einem Messer. Diese brachten den Gelsenkirchener daraufhin zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten. Die Beamten brachten den Mann ins Polizeigewahrsam.

