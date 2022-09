Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 10-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 17. September, gegen 18.40 Uhr kam es auf der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 10-jährigen Radfahrerin und einem 42-jährigen Audi-Fahrer. Die Zehnjährige beabsichtigte bei Grünlicht mit ihrem Fahrrad in Höhe der Ampelanlage vor Hausnummer 186 die Fahrbahn zu überqueren. Ein 42-Jähriger hatte zuvor ein Tankstellengelände verlassen und wollte seine Fahrt in westlicher Richtung auf der Wilhelmstraße fortsetzen, als es zur Kollision mit der 10-Jährigen kam. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt und zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.(kap)

