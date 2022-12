Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei tatverdächtige Ladendiebinnen gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Drei Gelsenkirchenerinnen sind gestern, 19. Dezember 2022, gegen 20.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt versuchten, Waren zu entwenden, ohne diese zu bezahlen. Als Mitarbeiter des Geschäftes die Frauen stellten, flüchteten zwei von ihnen zunächst, konnten aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gestellt werden. Die dritte Frau konnte von Ladenmitarbeitern an der Flucht gehindert werden, da sie im Rollstuhl sitzt. Da sich die drei vor Ort nicht ausweisen konnten, brachten die Beamten sie zwecks Identitätsfeststellung zur Wache. Von dort aus konnten die 35 Jahre alte Rollstuhlfahrerin und eine 28 Jahre alte Frau später entlassen werden. Da gegen die dritte Tatverdächtige, eine 17 Jahre alte Jugendliche aus Gelsenkirchen, ein Haftbefehl vorlag, nahmen die Beamten sie fest und brachten sie in das Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell