POL-PDMY: Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten

Herresbach (ots)

Am Abend des 17.06.2022 kam es auf der B 412, Gemarkung Herresbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28 jähriger Unfallbeteiligter befuhr die B 412 in Fahrtrichtung Nürburgring und kam hier in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine Beifahrerin wurden schwerstverletzt. Alle wurden mittels Rettungshubschrauber in Fachkliniken verbracht. Die Bundesstraße war zum Zweck der Unfallaufnahme für 3 Stunden gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, ein Gutachter beauftragt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und den Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen.

