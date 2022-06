POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall

Mayen (ots) - Mitte Mai kam es im Zeitraum vom 16.05.2022 bis zum 22.05.2022 zum Diebstahl eines Kreuzes aus Bronze von einem Grab des Mayener Friedhofs. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR. In den letzten zwei Monaten kam es bereits mehrfach zu Metalldiebstählen auf dem Friedhof. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: ...

