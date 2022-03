Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Büro, Schule und Pfarrbüro

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag, 18.-20.03.2022, kam es in Lörrach zu Einbrüchen in ein Büro, eine Schule und in ein Pfarrbüro. Die Schule in der Wintersbuckstraße war zwischen Freitag und Sonntag Ziel der Täter. Ein Fenster wurde eingeschlagen. Aus einem abgeschlossenen Schrank wurden mehrere IPad entwendet, aus einem Büro noch ein Laptop. Ob noch anderes wegkam, muss noch abschließend abgeklärt werden. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. In das Geschäftshaus in der Basler Straße wurde zwischen Freitag und Samstag gewaltsam eingedrungen, auch in diesem Fall über ein eingeschlagenes Fenster. Die im Erdgeschoss liegenden Büroräumen wurden durchsucht, aber nichts gestohlen. Ca. 1000 Euro dürfte der Sachschaden hier betragen. Von Samstagabend auf Sonntagabend waren Unbekannte über ein eingeworfenes Toilettenfenster in ein Pfarrbüro in Inzlingen eingebrochen. Zumindest ein Rollcontainer wurde durchsucht. Offensichtlich wurde aber nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 600 Euro.

