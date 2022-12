Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener wird bei Handyverkauf beraubt und von Auto mitgeschliffen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 34-Jähriger ist am Montagabend, 19. Dezember 2022, von Unbekannten bei einem Handyverkauf in der Altstadt ausgeraubt und verletzt worden. Über ein Verkaufsportal hatte sich der 34-jährige Gelsenkirchener für 21.50 Uhr mit den Kaufinteressenten an der Kirchstraße verabredet. In einem roten Auto der Marke Renault Kangoo erschienen schließlich drei Unbekannte am Treffpunkt, die im Fahrzeug sitzen blieben. Als der Gelsenkirchener dem Beifahrer das angebotene Smartphone durch ein geöffnetes Fahrzeugfenster überreichte, beschleunigte der Fahrer das Auto unvermittelt, um davon zu fahren. Der 34-Jährige, der an dem Fahrzeug lehnte, wurde dabei mitgeschliffen und schließlich auf den Gehweg geschleudert, wobei er sich leicht verletzte. Das Fluchtauto touchierte zudem noch ein geparktes Auto und beschädigte dieses. Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Der unbekannte Fahrer ist circa 20 Jahre alt und hatte kurze, schwarze, gelockte Haare. Der Beifahrer ist ebenfalls ungefähr 20 Jahre alt und trug eine schwarze Mütze. Die dritte Person konnte nicht beschrieben werden. Hinweise zu den Unbekannten bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell