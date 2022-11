Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsschutz verbaut mutmaßlichen Einbrechern den Erfolg

Jüchen (ots)

Am Dienstag (15.11.), gegen circa 16:45 Uhr und 18:15 Uhr, konnte an der Straße Priesterath in Jüchen durch einen eingebauten Einbruchschutz ein Eindringen in ein Einfamilienhaus verhindert werden. Die Unbekannten versuchten über die Terrassentür sowie die Tür im Souterrain einzusteigen. Dazu benutzen sie, nach ersten Ermittlungen, einen spitzen Gegenstand, um ein Loch in die Scheibe zu schlagen. Ein an der Tür verbauter Querriegel konnte die mutmaßlichen Einbrecher von einem Erfolg abhalten.

Wie Sie sich optimal vor unerwünschten Gästen schützen können, erfahren Sie in unserer Beratung zum Einbruchschutz. Am 23. November 2022 findet diese in Neuss erneut statt. Weitere Termine und Informationen, wie Sie sich und Ihr Eigenheim am besten schützen können, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

