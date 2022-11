POL-NE: Diebstähle aus Fahrzeug - Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug

Neuss (ots) - Am Sonntagmorgen (13.11.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Autoaufbrüchen auf einem Parkplatz an der Straße "Am Pickenhof". Insgesamt fünf PKW wiesen eingeschlagene Fensterscheiben auf. Ob jeweils etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat. Wer in der vergangenen Woche beziehungsweise am Wochenende verdächtige Beobachtungen ...

mehr