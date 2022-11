Polizei Bochum

POL-BO: Pkw in Brand gesetzt: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 12. Juli 2022 zu einem Pkw-Brand an der Bahnhofstraße in Herne (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5270884).

Mit richterlichem Beschluss sind jetzt Fotos eines Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/91202.

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen 3.45 Uhr an einer Tankstelle Benzin gekauft und damit kurze Zeit später ein in Höhe der Bahnhofstraße 176 geparktes Auto in Brand gesetzt zu haben.

Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 11 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell