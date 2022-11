Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw Aufbrüche im Kreisgebiet

Dormagen (ots)

In der Nacht von Montag (14.11.), 20:00 Uhr, auf Dienstag (15.11.), 07:30 Uhr, wurden aus zwei Fahrzeugen die Armaturen, Lenkrad und Navigationsgerät entwendet. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um Fahrzeuge der Marke BMW. Eines dieser Fahrzeuge stand an der Röntgenstraße und das zweite an der Drususallee. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Am Dienstag (15.11.) reichten einem unbekannten Täter gegen 12:30 Uhr wenige Minuten aus, um an der Krefelder Straße aus einem Mercedes Sprinter persönliche Wertgegenstände zu entwenden. Ein 37-jähriger Mann aus Essen hatte zuvor sein Fahrzeug für einige wenige Minuten dort abgestellt.

Eine 66-jährige Neusserin wurde am Dienstag (15.11.), zwischen 14:50 Uhr und 16:10 Uhr, Opfer eines Pkw-Aufbruchs. Sie hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz am Glehner Weg abgestellt. Unbekannte Täter hatten offensichtlich eine Scheibe eingeschlagen und einen Rucksack aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

In Dormagen beobachteten Zeugen am Dienstag (15.11.), gegen 16:50 Uhr, wie eine offensichtlich männliche Person, mit schwarzer Mütze und schwarzer Jacke bekleidet, die Heckscheibe eins Fahrzeugs einschlug, eine Tasche entwendete und anschließend in einen vermeintlich silbernen VW Golf einstieg und flüchtete.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen. Tatzusammenhänge werden geprüft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell