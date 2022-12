POL-W: W - Zeugenaufruf - Mann nach Streitigkeiten angefahren - Eine Person schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitagabend (23.12.2022, 23:40 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Personen Verletzungen davontrugen. Der zunächst verbale Streit entwickelte sich zwischen einem Pärchen (m 38, w 36) und drei jungen Männern (17, 19, 20) in einer Gaststätte an der Luisenstraße. Darauf folgend schlug ...

mehr