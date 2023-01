Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Fahruntüchtige Autofahrer - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Versuchter Einbruch

Ein Unbekannter versucht am Samstag gegen 23.15 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Sulzbacher Straße einzubrechen. Es wurde versucht die Eingangstüre einzuschlagen, die der Gewaltanwendung jedoch standhielt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Oppenweiler: In Bäckerei eingebrochen

Unbekannte Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in eine Bäckereifiliale ein, die sich im einem Warenhaus in der Hauptstraße befindet. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, indem sie ein Seitenfenster aufbrachen und aus dem Betriebsraum die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro erbeuteten. Die Polizei Backnang bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen.

Sulzbach an der Murr: Autofahrerin unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Sonntag gegen 22.20 Uhr hielten Polizeibeamte eine Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Backnanger Straße an. Bei den Überprüfungen ergab sich, dass die Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Das Auto hatte sie zuvor unerlaubt von einem Bekannten ohne dessen Erlaubnis entliehen. Zudem wurde festgestellt, dass sie unter Drogeneinfluss stand, weshalb eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer entfernte sich am Samstag gegen 18.45 Uhr nach einem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Er befuhr die B 14 in Richtung Stuttgart, wechselte auf Höhe der Anschlussstelle Fellbach Süd nach links den Fahrstreifen, wo er in der Folge auf einen vorausfahrenden Pkw Skoda Octavia auffuhr und 1500 Euro Fremdschaden verursachte. Beide Unfallbeteiligte fuhren danach auf den Standstreifen. Der Unfallverursacher fuhr dann nach einer kurzen Verweildauer weiter, ohne seine persönlichen Daten zu hinterlassen. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Betrunkene Autofahrer

Am Sonntagmorgen wurden in Fellbach von der Polizei zwei betrunkenen Autofahrern die Weiterfahrt untersagt. Gegen 4.30 Uhr wurde in der Bühlstraße ein 23-jähriger BMW-Fahrer gestoppt, der mit ca. 2,6 Promille am Steuer saß. Kurze Zeit später wurde ein 26-järhriger Audi-Fahrer in der Salierstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von ca. 1,1 Promille festgestellt. Gegen beide Autofahrern wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und deren Fahrerlaubnisse vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell