Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Beschädigte Fahrzeuge - Sachbeschädigungen - Polizist verletzt - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Kontrolle verloren

Am Freitag gegen 17:20 Uhr verlor ein 20-Jähriger auf der L1165 in einer Linkskurve von Lauterburg nach Essingen die Kontrolle über seinen Toyota. Infolgedessen streifte er eine Schutzleitplanke und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aalen: PKW beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 2 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße der Seat eines 27-Jährigen beschädigt. Der Schaden hierbei beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Unfall in der Hauptstraße

Am Samstag gegen 12:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Seat-Lenker die Hauptstraße von Westhausen in Fahrtrichtung Lauchheim. Beim Einfahren nach links auf den dortigen Parkplatz eines Supermarktes kollidierte er mit einem aus dem Parkplatz herausfahrenden Porsche eines 81-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Aalen: Beim Spurwechsel PKW übersehen

Als am Sonntag ein 42-jähriger Opel-Fahrer gegen 2 Uhr - vom Tunnel herkommend - auf die rechte Fahrspur der Schleifbrückenstraße wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden VW eines 19-Jährigen. Bei dem folgenden Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Aalen: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Eine 30-jährige VW-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 2:40 Uhr die B29 und verließ diese an der Ausfahrt Unterrombach. Von dort wollte sie nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Hierbei übersah sie, an der ausgeschalteten Ampelkreuzung, einen aus Richtung Innenstadt kommenden 35-jährigen VW-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von geschätzt etwa 13.000 Euro.

Aalen: Streitigkeit auf Narrenparty

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen kam es am Sonntag gegen 18: 50 Uhr auf einer Narrenparty in der Parkstraße. Streitauslöser soll eine Beschädigte Jacke gewesen sein. Durch die Schlägerei musste ein 22-Jähriger leicht verletzt in eine Klinik verbracht werden.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Unbekannte verschafften sich am Samstag, in der Zeit von 0:00 Uhr bis 0:36 Uhr, über eine Notausgangstüre Zutritt in ein Seniorenheim im Schönbornweg. Im Gebäude beschädigten sie unter anderem eine Glastür sowie weitere Gegenstände. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 220 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Wört: Aufgefahren

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Samstag gegen 09:30 Uhr die K3222 in Richtung Dinkelsbühl. Um anschließend auf ein dortiges Betriebsgelände nach links einzubiegen, verringerte er seine Geschwindigkeit. Dies übersah ein nachfolgender 60-Jähriger und fuhr mit seinem BMW auf. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schrezheim: PKW gestreift

Beim Rückwärtsfahren streifte am Samstag gegen 13:50 Uhr ein 20-jähriger Honda-Fahrer einen "In der Au" stehenden VW eines 34-jährigen. Durch die Kollision verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Drei Fahrzeuge, die am Wochenende in der Oderstraße geparkt waren, wurden in dieser Zeit beschädigt. An einem Audi, einem Citroen und einem BMW wurden jeweils die linken Außenspiegel vermutlich durch einen Fußtritt abgeschlagen.

An einem Audi, der zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagmittag, 13:10 Uhr, in der Jagststraße geparkt war, wurde ebenfalls durch einen Fußtritt der linke Außenspiegel beschädigt. Neben diesem Fahrzeug konnte zudem die rote Abdeckung eines weiteren Fahrzeugaußenspiegels aufgefunden werden.

In der Ziegelbergstraße wurde am Samstag um 11:45 Uhr ein Seat festgestellt, an welchem der rechte Außenspiegel abgetreten wurde.

Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580

Waldstetten: Zwei PKW zerkratzt

Ein Skoda und ein BMW, die zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 3 Uhr, in der Gartenstraße abgestellt waren, wurden in dieser Zeit jeweils im Bereich der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Eingangstür beschädigt

Vermutlich durch einen Steinwurf wurde die Glasfront einer Eingangstür zu einem Wohngebäude in der Neißestraße beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisierter Fahrer schlägt nach Polizisten

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurde durch die Polizei in der Oderstraße ein Fahrzeug gestoppt, dessen Fahrer deutlich alkoholisiert war. Während der Kontrolle verhielt sich der 62-jährige Fahrer äußerst aggressiv und versuchte mehrfach nach den Beamten zu treten. Nur unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten den Mann aus seinem Fahrzeug heraus zu holen. Hierbei versuchte dieser ständig die Beamten zu treten, schlagen und zwicken. Nachdem der 62-Jährige in einem Polizeifahrzeug in ein Krankenhaus transportiert wurde, beleidigte er hierbei die Polizisten mehrfach. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Beamter leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec-Fahrer verletzt

Eine 39-jährige Lenkerin eines Ford fuhr am Freitag um 15.15 Uhr in den Kreisverkehr im Beriech der L1161 ein, übersah hierbei einen dort fahrenden 59-jährigen Peledec-Fahrer und streifte diesen. Der Radler stürzte und verletzte sich hierbei. An den Fahrzeugen entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell