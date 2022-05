Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Blitzeinbruch- Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am 02.05.2022, gegen 01:20 Uhr, wurden Anwohner in der Hauptstraße durch laute Geräusche aufmerksam. Über Notruf wurde der Polizei berichtet, dass ein Ladengeschäft durch mehrere Personen "auseinander genommen" werde. Trotz sofortiger Anfahrt mehrerer Streifenbesatzungen konnte die Täterschaft nicht mehr angetroffen werden, eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. In dem Ladengeschäft wurden mehrere Schaufensterscheiben eingeschlagen, ebenso so die im Schaufenster stehenden Glasvitrinen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden verschiedene Schmuckstücke und Uhren entwendet. Die Höhe des Diebstahls- als auch des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Nach Zeugenangaben flüchteten die drei maskierten Täter zunächst zu Fuß auf der Hauptstraße in Richtung Westen. Mutmaßlich stiegen sie daraufhin in ein bereitstehendes Fahrzeug. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zur Tatausführung oder Täterschaft sowie zu dem möglicherweise benutzten Fluchtfahrzeug machen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell