Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kreiselschwader aus Schuppen gestohlen und an Landstraße stehen gelassen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 29.04.2022, ist in WT-Detzeln versucht worden, einen sogenannten Kreiselschwader zu stehlen. Die landwirtschaftliche Maschine stand in einem offenen Schuppen etwas abseits der Landstraße (L 159) am Ortseingang aus Richtung Tiengen. Am Kreiselschwader wurden die "Arme" abgebaut und das Gerät über eine Wiese in Richtung der Landstraße gerollt. Dort blieb die Maschine auf einem landwirtschaftlichen Weg direkt neben der Straße zurück. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. Auf sachdienliche Hinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

