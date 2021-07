Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Arbeitsunfall in einem Mehrfamilienhaus

Weilerswist (ots)

Gestern gegen 10.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Kleinvernich bei Weilerswist zu einem Arbeitsunfall. Drei von fünf Mitarbeitern einer Firma für Wasser- und Brandschadensanierung aus Bochum erlitten schwere CO2-Vergiftungen. Auslöser war eine abgestellte Wasserpumpe im Keller und ein vor dem Lichtschacht stehendes Stromaggregat. Zwei der Mitarbeiter (46 und 50 Jahre) wurden mittels Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen und ein Dritter (42 Jahre) kam in ein Krankenhaus.

