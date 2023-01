Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: 23-Jähriger wurde nach Einbruch festgenommen

Backnang: (ots)

Nach einem Einbruch in ein Pflegeheim wurde am Sonntagmorgen (15.01.2023) gegen 5 Uhr ein 23-jähriger Tatverdächtiger von der Polizei auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Die Polizei wurde kurz zuvor von dem Tatgeschehen unterrichtet und traf vor der Pflegeeinrichtung in der Langenbachstraße den Tatverdächtigen an, der sich beim Erkennen der Polizei diverser Unterlagen und Wertsachen entledigte und zu Fuß flüchten wollte. Die vom Tatverdächtigen weggeworfenen Gegenstände konnten im Nachgang als Diebesgut zugeordnet werden. Bei der Festnahme beleidigte der alkoholisierte Tatverdächtige die eingesetzten Beamten mehrfach. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 23-Jährige sich gewaltsam Zugang zu dem Alten- und Pflegeheim verschafft, sich auf einer Station widerrechtlich in mehrere Zimmer pflegebedürftiger Personen begeben und Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe entwendet haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 23-Jährige am Montag (16.01.2023) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ nach Prüfung der Gesamtumstände einen Haftbefehl gegen den ungarischen Tatverdächtigen, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Die Person wurde in der Folge einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

