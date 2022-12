POL-WAF: Beckum-Neubeckum: Zusammenstoß mit Fußgängerin

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 25.12.2022, zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Völkerbach in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut, stahlen nach ersten Erkenntnissen nichts. Gegen 3.35 Uhr kam es bereits zu einem versuchten Einbruch am Mühlenweg. Ein unbekannter Täter gelangte über einen Gebäudeanbau auf das Dach des ...

mehr