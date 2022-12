Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 25.12.2022, zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Völkerbach in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut, stahlen nach ersten Erkenntnissen nichts.

Gegen 3.35 Uhr kam es bereits zu einem versuchten Einbruch am Mühlenweg. Ein unbekannter Täter gelangte über einen Gebäudeanbau auf das Dach des Gebäudes. Die Bewohnerin hatte Geräusche gehört und den Unbekannten durch das Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoss gesehen. Daraufhin flüchtete dieser in unbekannter Richtung. Angaben zur Person liegen nicht vor.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an der Straße Am Völkerbach oder am Mühlenweg gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

