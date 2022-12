POL-WAF: Everswinkel. Fehlender Sicherheitsgurt führte zu Blutprobe

Warendorf (ots) - Der seit Mittwochmorgen vermisste 78-Jährige Mann aus Münster wurde gemeinsam mit seinem Hund am Freitagnachmittag in Telgte in einem Waldstück nahe der Kreisgrenze aufgefunden. Der Mann war stark unterkühlt und wurde mit einem Rettungswagen in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Anwohner waren in dem Waldstück auf den Mann ...

