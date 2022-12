Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte/Everswinkel. Polizei Münster fahndet nach Senior - neue Hinweise zu vermisstem Münsteraner

Warendorf (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "78-jähriger Münsteraner vermisst - Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? " (OTS vom 22.12.2022 - 15:15)

Aufmerksame Bürgerinnen haben der Polizei Münster am Freitagmorgen (23.12.) neue Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des vermissten Münsteraners mitgeteilt.

Der 78-Jährige wurde am Mittwochnachmittag (21.12., 15:26 Uhr) im Bereich der neuen JVA Münster an der Telgter Straße gesichtet. Der Mann habe auch seinen Hund und sein Fahrrad dabei gehabt, so die beiden Zeuginnen. Zudem nahm eine Videokamera den Mann an einem Waldstück in diesem Bereich auf. Der 78-Jährige wird seit Mittwochmorgen vermisst. Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolgslos.

Möglicherweise war der Mann in Richtung Telgte oder Everswinkel unterwegs.

Weitere Information zu der vermissten Person finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei Münster vom 22.12.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5401141

Die Polizei bittet darum, weiterhin aufmerksam zu sein und mögliche Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-1010 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell