POL-MS: 78-jähriger Münsteraner vermisst - Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Münster (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Zeugen, der am Freitagnachmittag (15.12., 15 Uhr) am Albersloher Weg einen Handtaschendieb beobachtet hat. Eine 21-jährige Fahrradfahrerin war in Richtung stadtauswärts unterwegs. Ihre Handtasche lag in dem hinteren Fahrradkorb. Plötzlich bemerkte sie in Höhe eines Kinos einen unbekannten Mann ...

