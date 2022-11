Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kundgebung in der Altstadt verläuft weitestgehend friedlich

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei zieht nach einer Kundgebung der Bürgerbewegung PAX Europa e.V. in der Altstadt folgendes Fazit: Die Veranstaltung am Freitagnachmittag, 11. November 2022, verlief weitestgehend friedlich. Verschiedene Gegenstände, darunter zwei "Böller" sowie eine PET-Flasche wurden in Richtung der Kundgebung geworfen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte nahmen von drei Tatverdächtigen die Personalien auf und fertigten Strafanzeigen. Insgesamt zählte die Polizei in der Spitze 60 Teilnehmer vor Ort. Die Kundgebung dauerte von 13 bis 18 Uhr. Die Polizei sorgte für die Sicherheit aller Beteiligten auf dem Heinrich-König-Platz.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell