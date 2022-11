Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe junger Männer hat am Donnerstagabend, 10. November 2022, versucht, einen Jogger in Bismarck auszurauben. Der 31-Jährige lief gegen 21.50 Uhr durch den Consolpark. Als er in Höhe des Basketballplatzes angekommen war, traf er auf fünf Unbekannte. Diese forderten den Gelsenkirchener auf Arabisch dazu auf, sein Handy auszuhändigen. Als der Jogger der Aufforderung nicht nachkam, rissen zwei der Männer den Gelsenkirchener zu Boden und versuchten ihm das Mobiltelefon zu entwenden. Nachdem ihnen dies nicht gelang, traten sie wiederholt auf den am Boden liegenden 31-Jährigen ein. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Trinenkamp. Ein Rettungswagen versorgte im Anschluss den Mann vor Ort.

Die Tatverdächtigen waren etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und circa 20 Jahre alt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch zu melden unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell