Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher in Buer beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben einem Jugendlichen am Donnerstagabend, 10. November 2022, in Buer sein Mobiltelefon geraubt. Der 17-Jährige war gegen 21.50 Uhr auf der Pfefferackerstraße unterwegs, als er an der Kreuzung Lindenstraße von zwei jungen Männern angesprochen wurde. Unter einem Vorwand forderten sie den Gelsenkirchener auf, sein Handy rauszuholen. Dann zog einer der beiden ein Messer, der andere wiederum trug einen Schlagring. Danach verlangten sie vom 17-Jährigen, dass dieser ihnen sein Handy gibt. Dann drohten sie dem Jugendlichen ein weiteres Mal mit Gewalt und gingen schließlich samt der Beute in Richtung De-la-Chevallerie-Straße weg.

Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 18 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und komplett schwarz gekleidet, u.a. mit Jogginghosen. Einer der beiden trug eine schwarze Windbreaker-Jacke, der andere eine Jacke der Marke "Wellenstein". Zudem trugen beide eine Art Maske in blau, ähnlich einem Schal, mit dem sie einen Teil ihres Gesichts bedeckt hatten.

Die Polizei bitte telefonisch um Hinweise zu den Tätern unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell