POL-DO: 10 Jahre Crashkurs NRW in Dortmund: Polizei lädt ein zu einem Medientermin

Die Realität erfahren, Verkehrsunfälle verhindern: Seit zehn Jahren führt der "Crashkurs NRW" der Dortmunder Polizei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Augen, wohin Alkohol- und Drogenkonsum, das Rasen und die Ablenkung durch Smartphones während der Autofahrt führen können - in den Tod.

Eine Stunde lang stehen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, Notfallseelsorge, Betroffene von Verkehrsunfällen und Angehörige von verstorbenen Verkehrsunfallopfern im Fritz-Henßler-Haus auf der Bühne, um Schülerinnen und Schülern von ihren Erlebnissen zu berichten.

Wie erleben die Darstellerinnen und Darsteller den Crashkurs? Was treibt sie an? Welche Botschaften möchten sie rüberbringen? Warum gehen Sie in diese Rolle?

Zehn Jahre und mehr als 120 Veranstaltungen nach dem ersten Crashkurs NRW mit mehr als 36.000 Schülerinnen und Schülern lädt das Polizeipräsidium Dortmund die Medien am Dienstag (8.11.2022) um 9 Uhr zu einem Pressegespräch in das Fritz-Henßler-Haus an der Geschwister-Scholl-Straße 33 in Dortmund ein. Nach dem Gespräch können Medien an dem Crashkurs teilnehmen.

Polizeipräsident Gregor Lange, Crash-Kurs-Darsteller und eine Schulsozialarbeiterin informieren über ein besonderes Programm und die bittere Realität: Ein Notarzt kann ein Leben nicht mehr retten. In den Händen einer Polizistin stirbt ein Unfallopfer. Nachts schellt die Polizei bei Eltern an und übermittelt eine Todesnachricht - Momente, die vermeidbar sind. Und Momente, die im echten Leben und deshalb im Crashkurs eine Rolle spielen.

Hinweis an Medien: Bitte melden Sie sich bis Freitag (4.11.2022, 14 Uhr) zu diesem Medientermin per E-Mail an: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

