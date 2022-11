Polizei Dortmund

POL-DO: Auto landet auf der A 43 auf dem Dach: Unfall mit drei Leichtverletzten

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 43 in Richtung Münster, in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Laer, wurden am gestrigen Mittwoch (2. November) gegen 11.25 Uhr drei Personen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Essener den Beschleunigungsstreifen und wechselte auf den rechten Streifen der Hauptfahrbahn. Gleichzeitig wechselte ein 38-Jähriger aus Schwerte vom linken auf den rechten Fahrstreifen - es kam zur Kollision. Das Auto des Schwerters kam dadurch ins Schleudern, überschlug sich und blieb zwischen den beiden Fahrstreifen auf dem Dach liegen.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Die drei Verletzten (im Auto des Esseners saß eine weitere Person) konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell