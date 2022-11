Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Sicherstellungen bei erneutem Schwerpunkteinsatz in der Dortmunder Nordstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1207

Bei einem erneuten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der nördlichen Dortmunder Innenstadt haben Beamte der Polizei am Mittwoch (2. November) 45 Personen kontrolliert und mehrfach Drogen sowie in einem Fall mutmaßliche Hehlerware sichergestellt. Ihren Fokus legten die Einsatzkräfte gestern auf den Dietrich-Keuning-Park und den Bereich Mallinckrodtstraße/Nordmarkt.

Gegen 15.15 Uhr fiel den Beamten im Bereich des Nordausgangs am Hauptbahnhof ein 23-jähriger Dortmunder auf. Dieser bot Passanten offensichtlich Ware aus einer mitgeführten Plastiktüte an. Bei seiner Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass es sich bei dieser Ware (Kleidung und Accessoires) mutmaßlich um Plagiate und Hehlerware handelte, sondern auch, dass gegen den 23-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Die Ware wurde sichergestellt, entsprechende Anzeigen gefertigt und der Dortmunder an einer Justizvollzugsanstalt abgeliefert.

Im Dietrich-Keuning-Park beobachteten die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr zunächst einen Drogenverkauf. Anschließend sahen sie, wie der 20-jährige Verkäufer aus Dortmund zu einem nahegelegenen Gebüsch ging. Dort fanden sie eine Tüte mit mehreren Portionen Cannabis darin. Diese wurden sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Im Park erteilten die Beamten insgesamt 13 Platzverweise an polizeibekannte Personen.

Zweimal wurden die Polizisten am Nachmittag zudem noch auf der Mallinckrodtstraße tätig. Ein 21-jähriger Dortmunder tat ihnen den Gefallen und warf ihnen seine Betäubungsmittel quasi fast vor die Füße. Als sie sich ihm gegen 16.15 Uhr für eine Kontrolle näherten, ließ der Mann eine Tüte mit mehreren Ecstasy-Pillen fallen. Diese stellten die Beamten ebenso sicher wie die Verpackungen mit Marihuana, die sie im Zuge seiner Durchsuchung auf der Wache unter anderem in seiner Unterhose und seinem Schuh fanden. Einen 23-Jährigen beobachteten die Einsatzkräfte kurze Zeit später bei einem Drogenverkauf auf der Mallinckrodtstraße. Sowohl bei ihm als auch bei den zwei Käufern fanden sie Tütchen mit Cannabis, die sie sicherstellten.

