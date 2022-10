Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Körperverletzung in Tübinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 22:00 Uhr in der Tübinger Straße in Böblingen zu einem tätlichen Übergriff auf offener Straße, bei dem ein 21-Jähriger durch eine bislang unbekannte männliche Person schwer verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 21-Jährige mit drei weiteren Personen unterwegs, als ein unbekannter Mann auf sie zukam und verbal zu provozieren versuchte. Da die Provokationen seitens der Gruppe ignoriert wurden, soll der Unbekannte im weiteren Verlauf auf den 21-Jährigen zugerannt sein und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei er in Richtung Bahnhof Böblingen geflüchtet. Durch den Faustschlag habe der 21-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde auf rund 25 Jahre geschätzt, soll ein südländisches Aussehen und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben, sowie mit einer beigen Jacke, einer hellen Jogginghose mit orangenem Streifen und einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

