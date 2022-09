POL-NE: Straßensperrung in Dormagen nach Auffahrunfall

Meerbusch (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (18.09.) kam es gegen 02:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem EDEKA-Parkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße in Meerbusch. Während dieser Auseinandersetzung wurde ein 24-Jähriger Meerbuscher leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Meerbuscher von fünf bis sechs Personen geschlagen. Die Täter entfernten sich dann zu Fuß in Richtung ...

