Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann bei Schlägerei verletzt - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.09.) kam es gegen 02:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem EDEKA-Parkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße in Meerbusch. Während dieser Auseinandersetzung wurde ein 24-Jähriger Meerbuscher leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Meerbuscher von fünf bis sechs Personen geschlagen.

Die Täter entfernten sich dann zu Fuß in Richtung Winklerweg.

Die Kriminalpolizei in Meerbusch hat jetzt die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 23 unter 02131-3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell