POL-EL: Landkreis Emsland - Zeugen nach versuchtem Raubmord gesucht - Belohnung in Höhe von 10.000 Euro

Landkreis Emsland (ots)

In den Jahren 2020 bis 2021 kam es zu einer Reihe schwerer Raubüberfälle in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Osnabrück und im Emsland. Die Polizei konnte mehrere Beweismittel sicherstellen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu diesen geben können. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat eine Belohnung ausgesetzt.

Die Überfälle wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren in Vestrup (03.05.2020) Menslage (14.06.2020), Cloppenburg (26.10.2020), Badbergen (01.11.2020), Löningen/Evenkamp (23.11.2020), Hüven (23.11.2021) und in Holte-Lastrup (01.12.2021) begangen. Hierzu wurden in der Vergangenheit auch bereits Pressemitteilungen durch die Polizei veröffentlicht.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. Nach den letzten Taten im Emsland wurde bei der Polizeiispektion Emsland/Grafschaft Bentheim eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. In Bezug auf den Überfall in Löningen/Evenkamp (23.11.2021) wurden am 12. April 2022 mehrere Personen festgenommen. Ob sie auch als Tatverdächtige für die weiteren vorgenannten Taten infrage kommen, ist Gegenstand der derzeit noch andauernden, intensiven Ermittlungen.

Bei dem versuchten Raubmord in Hüven drangen mindestens zwei bislang unbekannte maskierte Täter in das ländlich gelegene Wohnhaus der beiden Opfer ein und überraschten diese im Schlaf. Die Täter fesselten ihre Opfer und schlugen mit einem dicken Holzast, ähnlich einem Baseballschläger, so massiv auf den Kopf des männlichen Opfers ein, dass in der Folge lebensbedrohliche Verletzungen eintraten. Beide Opfer wurden erst in den Mittagsstunden des Folgetages aufgefunden. Die vermutlich mit osteuropäischem Akzent sprechenden Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Während der noch andauernden Ermittlungen im Fall Hüven konnten unter anderem Reifenspuren, eine Uhr und ein massiver Ast, der vermutlich als Tatwerkzeug diente, gesichert werden (siehe Fotos).

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft oder dem Besitzer dieses mutmaßlichen Tatwerkzeuges geben können. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verbleib der erbeuteten Herrenuhr der Marke Breitling Chronomat Longitude mit Metallarmband machen könne. Bei der erbeuteten Uhr handelt es sich um ein Plagiat.

Für Hinweise, die zur Aufklärung und Ergreifung der Täter des versuchten Raubmordes in Hüven führen, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe bei der PI Emsland/Grafschaft Bentheim unter der Rufnummer 0591/87-400 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen."

