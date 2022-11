Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Missglückter Diebstahl in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am Donnerstag, 10. November 2022, den Diebstahl eines Kleinkraftrades in Rotthausen. Die 34-jährige Gelsenkirchenerin hörte gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche auf der Brüggemannstraße und sah schließlich auf der Straße vier Unbekannte, die an einem abgestellten Kleinkraftrad standen und dieses augenscheinlich versuchten zu stehlen. Nachdem sie die Unbekannten lautstark ansprach, ließen diese von dem Kleinkraftrad ab und flüchteten zu Fuß über die Lüthgenstraße in Richtung Imbuschstraße. Aufgrund der detaillierten Beschreibung, konnten die eingesetzten Beamten die vier Unbekannten im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die vier Gelsenkirchener im Alter zwischen 14 und 17 Jahre ein. Die Ermittlungen dauern an.

