POL-GE: Festnahme wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Montag, 7. November 2022, eine 42 Jahre alte Frau in Resse wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam gebracht. Nach umfangreichen Vorermittlungen konnte die Wohnung der Beschuldigten an der Ahornstraße als Handelsort für die Betäubungsmittel ermittelt werden. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung am Nachmittag fanden die Beamten unter anderem mehr als 500 Gramm Heroin, mehrere tausend Euro Bargeld, mehrere Mobiltelefone und weitere Utensilien, die zum Verkauf von Betäubungsmitteln geeignet sind. Die Beamten stellten die Sachen sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

