Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Fußgänger nach Unfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 41-jährigen Fußgänger und einer 31-jährigen Autofahrerin kam es am Dienstag, 8. November 2022, gegen 14 Uhr in Buer. Die Hertenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Goldbergstraße und beabsichtigte links in die De-la-Chevallerie-Straße abzubiegen. In Höhe des Busbahnhofes querte der Gelsenkirchener Fußgänger die zweispurige Straße und trat zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Bussen auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei nahm den Unfall auf.

