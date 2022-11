Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Bulmke-Hüllen - Tatverdächtige ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Drei Tatverdächtige haben in Bulmke-Hüllen am Montagmittag, 7. November 2022, zunächst einem Jugendlichen seinen Schmuck entwendet und sind anschließend einen anderen Jugendlichen körperlich angegangen. Gegen 12.40 Uhr liefen der 16- und der 17-Jährige über die Olgastraße, als sie von den drei anderen Jugendlichen angesprochen wurden. Das Trio forderte den 17-Jährigen auf, seine Kette zu zeigen. Der Jugendliche kam der Aufforderung nach, woraufhin sich einer der Tatverdächtigen die Kette um den eigenen Hals legte. Als der Tatverdächtige mit der Kette weggehen wollte, hielt der 16-Jährige ihn auf. Er wurde daraufhin von einem der drei zunächst geschlagen und anschließend von allen dreien zu Boden getreten. Danach gingen die drei Tatverdächtigen in Richtung Hohenzollernstraße. Ein Rettungswagen behandelte den 16-Jährigen vor Ort. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die Identität von zwei der drei Tatverdächtigen ermitteln. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an.

