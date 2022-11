Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Buer am Sonntagabend, 6. November 2022. Gegen 19.20 Uhr gingen dort zwei Jugendliche über die Horster Straße, als sie in Höhe der Hugostraße von zwei Unbekannten angehalten und in ein Gespräch verwickelt wurden. Kurz darauf drohten sie den beiden 16-Jährigen und fragten die Jugendlichen nach Geld. Daraufhin gaben die beiden den Tatverdächtigen ihr Bargeld. Anschließend schlug einer der beiden Unbekannten einen der Jugendlichen, ehe die beiden Tatverdächtigen in Richtung Hugostraße flüchteten.

Der erste Tatverdächtige war etwa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Der andere war ungefähr 23 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von breiter Statur. Außerdem hatte er schwarze nach hinten gegelte Haare sowie einen Bart. Er trug zudem eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell